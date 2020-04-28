بعد إعلان المشير خليفة حفتر سقوط اتفاقية السخيرات ، قيس سعيّد منشغل بالوضع في ليبيا

مثلت عملية إجلاء بقية التونسيين العالقين بالخارج، ومتابعة الأوضاع في ليبيا أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر الثلاثاء 28 أفريل 2020 بقصر قرطاج لوزير الشؤون الخارجية السيد نورالدين الري
فقد تم التطرق خلال اللقاء إلى ملف التونسيين العالقين بالخارج وما تم اتخاذه من إجراءات للتسريع في وتيرة عملية الإجلاء والتعجيل بعودتهم من مختلف البلدان
وأفاد وزير الشؤون الخارجية أن اللقاء تناول أيضا التطورات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الوضع في ليبيا بعد إعلان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي سقوط اتفااقية السخيرات التي دمرت البلاد
وقد أكد رئيس الدولة على تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة احترام إرادة الشعب الليبي، وجدد رفض تونس لأي مساس بوحدة ليبيا وشعبها. وأضاف رئيس الجمهورية في هذا الإطار أن لا حل في ليبيا إلا الحل السياسي المبني على التوافق الداخلي دون أي تدخل خارجي
وأفاد وزير الشؤون الخارجية أن اللقاء تناول على صعيد آخر ما راج من أحداث تتعلق بقنصلية تونس بمونيخ، وقد أذن رئيس الدولة بفتح تحقيق عاجل في الغرض ومتابعة الموضوع بدقة لتحديد المسؤوليات وتحميلها لمن أخطأ