بصوت واحد، اتحادت الشغل والصناعة والتجارة والفلاحين يستنكرون الزيادة في أسعار المحروقات

على إثر الزيادة الأخيرة الجديدة والمفاجئة في أسعار المحروقات، فإنّ الاتحاد العام التونسي للشّغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
يستنكرون بشدّة هذه الزيادة غير المنطقية وغير المبرّرة التي ستكون لها انعكاسات سلبية جدا على المقدرة الشرائية للأجراء والمواطنين عموما وعلى نشاط الفلّاحين والبحّارة وعلى المؤسّسات الاقتصادية والمهنيين وخاصّة في قطاعي الصناعة والنقل بكل أصنافه ويطالبون الحكومة بالتراجع الفوري عنها
يطالبون الحكومة بالإسراع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات، وكل ما من شأنه أن ينعكس سلبيا على المقدرة الشرائية للمواطنين وعلى القدرات التنافسية للفلاحة وللمؤسّسات الاقتصادية التي تضرّرت أيضا بسب الترفيع المستمر في نسبة الفائدة المديرية
يدعون الحكومة إلى القطع مع الخيارات والحلول الترقيعية التي أثبتت فشلها وإلى فتح حوار جدي وعميق مع الشركاء الاجتماعيين حول منظومة الطاقة عموما بما يضمن تطوير الانتاج والتقليص في الأسعار وتعديل الميزان الطاقي
يساندون كلّ التحرّكات الاحتجاجية السلمية ويعتبرونها حقّا دستوريا وتعبيرا مشروعا عن الصعوبات التي يجابهها الأجراء والفلاحون والمهنيون وأصحاب المؤسسات
تونس، في 06 أفريل 2019
بيان مشترك