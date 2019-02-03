بشرى بلحاج حميدة مُستاءة من قول « إيجى لتونس كانك راجل » التي هددّ بها محامي الدواعش

رسالة مفتوحة إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين
تحية طيبة و بعد
اطلعت بعد إلحاح بعض الصديقات و الأصدقاء على مقطع لمحامي ينوب بعض عائلات الأطفال ضحايا المدرسة القرانية بالرقاب
فعلاوة على اللغة السوقية الي اختارها الزميل و التي لا يحق له استعمالها عندما يكون في إطار ممارسة مهنتنا فانه سمح لنفسه بتهديد وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد قائلا حرفيا « ايجى لتونس كانك راجل » و كأنه يستقوى بالعاصمة و ما لديه فيها من مساندة غير واضحة المعالم
سيدي العميد تعلم جيدا كم تخالفنا مع القضاء و كم اختلفنا و تحمسنا للقضايا العادلة
وكم من مرة اعتبرنا أن حقوق الناس غير مضمونة و أنه لم يقع احترام حقوق الناس
و كم من مرة توترت العلاقة بين الطرفين و لكن لا أتذكر أن هدد محامي قاضي و بهذا المستوى . و لا أتذكر أن استعمل محامي مثل هذه العبارات و الجمل التي تستعمل عادة في الطريق العام من طرف من نجد أنفسنا ندافع عنهم و نطلب لهم التخفيف لدى المحاكم
سيدي العميد المحاماة مهنة قائمة على قيم و قواعد أساسها احترام المؤسسات و القانون و ضمان تطبيقه ولا يمكن أن تسقط إلى هذا المستوى
المحاماة و قسمها و ميثاق شرفها تفترض تدخل هياكل المهنة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي لا تستحمل التسطيح و لا للامبالاة حفاظا على ما أسس له الأساتذة فتحي زهير و محمد الناصر و لزهر القروي الشابي و منصور الشفي و غيرهم
النائبة بشرى بلحاج حميدة