بريطانيا : هروب مستشار بوريس جونسون بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا

التقطت عدسات المصورين، لحظة هروب دومينيك كومينغ المستشار الأول لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، من مقر الحكومة بعد إعلان رئيس الوزراء إصابته بفيروس كورونا المستجد
شهد مقطع فيديو لـ »هروب » كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني من مقر رئاسة الحكومة في لندن، بعد إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا المستجد، تداولًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وشوهد دومينيك كامينغز كبير مستشاري جونسون وهو يهرب من داونينج ستريت مقر الإقامة الرسمية لرئيس وزراء بريطانيا، يوم الجمعة. الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من إعلان إصابة جونسون بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في منزله، فضلا عن الإعلان عن إصابة وزير الصحة البريطاني بالفيروس
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أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إصابة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بفيروس كرونا المستجد، حيث أخضع نفسه للعزل الصحي في منزله، مطمئناً بأنه يعاني من أعراض طفيفة حتى الآن
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن اليوم الجمعة، إصابته بفيروس كورونا، بعد أن شعر على مدار 24 ساعة مضت بأعراض خفيفة، مضيفاً أنه خضع للفحص الطبي وجاءت النتيجة إيجابية
وأكد « جونسون » أنه عزل نفسه ويتابع أعمال الحكومة عبر تقنية الفيديو، فيما نشرت وسائل الإعلام فيديو لدومينيك كامينجز، كبير مستشاري جونسون يغادر مقر رئاسة الحكومة مسرعاً بعد إعلان إصابة جونسون بالفيروس