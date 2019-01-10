برهان بسيس ، جار مصطفى خضر بالسجن ، يؤكد أن حياة المتهم في خطر

كتب اليوم الإعلامي برهان بسيس ، بعد ما أعلنته لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من حيثياث ارتباط مصطفى خضر بحركة النهضة الإخوانية وعلاقتة باغتيال الشهيدين، التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
مصطفى خضر كان جاري في الجناح الذي قضيت فيه شهرين بسجن برج العامري …تبادلت معه الحديث في عدد من المناسبات في ممر الجناح ….أحتفظ لنفسي بتحليل كامل حول الرجل ودوره في كل ما يشاع ، فقط ما أؤكده بأن موضوع السلامة الجسدية لمصطفى خضر هي مسألة جدية وليست موضوع مطالب على الفايس بوك فالمعني بالأمر نفسه صرح لي بلسانه أنه يشعر أنه هناك إرادة لتصفيته جسديا
توفير الحماية لمصطفى خضر مطلب حقيقي وجدي وواجب
للتذكير فإن وزير العدل سبق أن صرح أن السجين مصطفى خطر مهدد بالتصفية الجسدية
اسمعوا لتفهموا من له مصلحة في تصفية مصطفى خضر