برهان بسيس ، بوق بن علي و حافظ ، يتوقع احتلال تونس من جديد

كتب برهان بسيس ، بوق بن علي سابقا وبوق حافظ ولد شادلية حديثا ، التدوينة التالية على حسابه في الفايسبوك
في لحظة فارقة من تاريخ البلاد سيذكر فيها أن التونسيين اضطروا للبحث عن الدواء في المطارات وان هاجس صيفهم لم يعد مع الحشرات المقلقة بل مع العطش وانقطاع الماء وأن المراكب لم تنقطع عن إرسال شبابهم إلى الموت في الأعماق رغم وعود الربيع ، في لحظة فارقة مثل هذه يقع حكم البلاد بمنهاج التسريبات الحكيمة بأن رئيس الحكومة يعطي مهلة 48 ساعة لوزير الداخلية الحالي للقبض على وزير الداخلية السابق ….يصفق جمهور السرك المجبول على الاستغفال وفي الأثناء تنكفئ البلاد على تنبؤات مجهولها المنتظر وهي تتابع فترة من تاريخها لم تعرف فيها استهتارا ماجنا بتسيير الدولة وشؤونها مثلما تعرفه اليوم
عندما تتحول الحكومة إلى أدمين فايسبوك منشغل بالتسريبات إنجازها الوحيد ما تقول انه دعم القناصل ، فاعلم أن 1881 مستقبل وليس ماضي
تعليقنا : لو صمت هذا المأجور المهترئ لكان أفضل