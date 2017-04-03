برنامج النهضة هو الإستثمار في الفقروالإرهاب الداعشي

نشر ، يوم الأحد 2 أفريل ، سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ملخص كلمته في الاجتماع التأسيسي ل »جبهة الإنقاذ و التقدم » على صفحته في الفايسبوك
برنامج النهضة هو الإستثمار في الفقر ، و لذا النهضة مستحيل يكون في برنامجها نهار مقاومة الفقر
الي يقول فقر يقول مساعدات ّ، و الي يقول مساعدات يقول جمعيات خيرية ،اليوم النهضة تحت ايديها 13 الف جمعية خيرية ، مسيطرة بيهم على نسبة مهمة من الأحياء الشعبية والمدن المهمشة بش التونسي يقعد فقير عايش على المساعدات ، وهذا ما يسمى باّلإرهاب الإجتماعي الي نعتبره الأب الروحي للإرهاب الديني الداعشي ، إلى تمارس فيه النهضة اليوم
الفرق بينا و بينهم أنو الفقير معاهم يقعد فقير وأحنا مشروعنا هو الدولة العادلة الي تقضي على الفقر وتخلق الثروة وتوزعها توزيع عادل
سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر – الاجتماع التأسيسي لجبهة الإنقاذ و التقدم- 02 أفريل 2017