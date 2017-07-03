برلين ترى أن حلّ الإزمة مع قطر يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات الإرهابية

اعتبر وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريل، اليوم الاثنين، أن تصرفات السعودية والإمارات والبحرين ومصر تجاه قطر لا تنتهك سيادة الاخيرة
وقال غابريل، في مؤتمر صحفي مشترك عقد بعد محادثاته في مدينة جدة السعودية مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إنه لم يتشكل لديه « انطباع » بأن الدول التي فرضت الحصار على الدوحة « تضع سيادة قطر قيد المساءلة » من خلال مطالبها نحوها
وأشار غابريل إلى أن « إبرام اتفاق بشأن إنهاء كل نوع من الدعم للتنظيمات الإرهابية أو المتطرفة » سيمثل أفضل طريقة لحل الأزمة الراهنة في منطقة الخليج
وقال: أن حل الأزمة القطرية يجب أن يتضمن وقف تمويل المنظمات المتطرفة
وأوضح وزير الخارجية الألماني بالقول: إننا نعلم جميعا أن هذا الدعم يجري تنظيمه من قبل جهات شخصية وليس من قبل الدول، لكن علينا أن نحقق، بطريق أو بآخر، وقف الدعم للتنظيمات المتطرفة أو الإرهابية في المنطقة
كما شدد غابريل على أن بلاده تهتم بوحدة مجلس التعاون الخليجي وتدعم الوساطة الكويتية لتسوية الأزمة الخليجية
ومن الجدير بالذكر أن قطر تعتبر ألمانيا إحدى الدول التي يمكن أن تعول عليها في ما يخص حل الخلافات الحادة في منطقة الخليج، حسب ما قاله سابقا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
الدول « المقاطعة » ستدرس الرد القطري
قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك، الاثنين، مع نظيره الألماني زيغمار غابريل، إن دول « المقاطعة » ستدرس الرد القطري قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة
وأضاف الجبير أنه يتمنى أن يكون الرد القطري على قائمة الطلبات إيجابيا للوصول إلى حل مرضي للأزمة
وأشار الجبير إلى أن الهدف من الإجراءات التي اتخذت هو أن تغير قطر من سياساتها
وأفاد الدبلوماسي السعودي بأن قطر واصلت التدخل في شؤون دول الجوار رغم توقيع اتفاق عام 2014، مشيرا إلى أن أغلب ما تضمنته قائمة الطلبات كان مذكورا في اتفاق عام 2014
وبيّن الجبير أن قطر دعمت خطاب الكراهية، مطالبا في السياق الدوحة بتبني سياسات لا تروج للإرهاب والتطرف والكراهية ووقف إيواء الإرهابيين وتمويل المنظمات المتطرفة في المنطقة
وصرح بأن دول « المقاطعة » وافقت على تمديد المهلة الممنوحة لقطر بناء على طلب من الوسيط الكويتي
كما أكد الوزير السعودي أن الإجراءات التي اتخذت بحق الدوحة ليست ضد الشعب القطري
وقال عادل الجبير إنه اتفق مع الوزير الألماني على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتطرف والتحريض وأي دعم للمنظمات المتطرفة
المصدر: رويترز + وكالات