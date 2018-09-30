بالله دِلُّونِي تَعْرفُوشْ بانا ماء الخوانجية غاسْلين وجوههم

صباح الخير
مدام سعاد ـ الشيخة ـ بعد ما قالت للوزير… إيجا نقلّك احنا إلّي عملنا القانون ونحبّ على امتيازات كاتب دولة... قالت مستعدّة للعمل تطوّعا… مالصباح وانا نفركس على اك الغناية : يا سطل فيكش ماء نغسل وجهي … بالحق … من نهار الاحد الاسود 30 جانفي 2011 ألّي طلع الهم والغم والسخط المسخط علينا وعلى روسنا… وانا حايرة وما نيش لاقية جواب ولا مرجع ولا حتى ربع إشارة باش نفهم ونعرف بانا ماء الخوانجية غاسلين وجوههم … يا الاحباب بالله دلّوني… تلقاوه راكم في الصحّة وفي النظّر… وانا هاني مواصلة الحفريات… مع سابقية الشكر
à gogo:لوجوهكم النظيفة العفيفة المزيانة الصافية المغسولة بماء الحب والوفاء … بوسات وكالينات
ليلى طوبال