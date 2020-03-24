بالله حاولْ تكون تونسي … والله يرحم بورڤيبة اللّي جابِلْنا البلُومَة

كبارنا قالوا
وين تحط روحك تصيبها
سي قيس سعيد
كلنا قرينا في مدارس بورڤيبة بالبلومة : عربي و سوري
الله يرحمو
حتّى أنا عندي قلم كيف قلمك
وربّما خطّي أجمل من خطّك
فلوس الشعب كلاها الغنّوشي وزمرته وهو الان يحصد الخيرات وانت تحصد الخيبات
أنا تبرّعت مثلكم ولو بمبلغ أقل من المبلغ الذي تبرّعت به انت والغنّوشي
ولكنّ الفرق بيننا
انت خرقت القانون
١– خرقت امر حظر التجوّل
٢-خرقت الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2017 الذي يقتضي ان كل معاملة او تصرف قانوني يتجاوز المبلغ 5000 دينارا لا يمكن دفعه نقدًا ؟؟
الغنّوشي خرق القانون أيضًا
١-وزير المالية وحسب الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية ليس له حق قبض الأموال من الأشخاص ولو كان لفائدة إدارة الجباية؟لان إدارة الجباية المختصة ترابيا لها الشخصية القانونية في حين ان وزارة المالية ليست الا وزارة إشراف ؟؟
٢-المبلغ الذي دفعه الغنوشي مشبوه في مصدره ؟؟
هل اشتغل يوماً ما ؟؟
صحيح انه اصبح يتقاضى اجرة رئيس مجلس النهاب ولكنه لم يصرّح بدخله الى الان
ويبقى الفرق بيننا اكبر وشاسع
انا مواطن صالح في الظاهر على الاقل
أمّا انتم
صراحة اشكّ في برشة حاجات : بالتونسي
وأخيرًا وليس آخرًا
اقول لك بكل صدق
والله ليس لي مشكل شخصي معك
فقط انا محامي وقاضي سابق : طبعًا فاسد عندالاخوان
ومع ذلك والله لا افهم تصرّفاتك ولا خطاباتك بتلك اللغة القريبة من العربية
بالله حاول أنقذ الموقف وكون تونسي
والله يرحم بورڤيبة اللي جابلنا البلومة
الأستاذ الحبيب الزمالي