بالضربة القاضية الديقراطية
الاضراب اجتماعي والرسالة سياسية
صحيح ان الاتحاد ‘يجري على اربعة صوردي » لمنظوريه لكن التمشي فيه عزة نفس ورغبة في رفع التحدي واستعراض قوة ديمقراطية في وجه المشككين والشامتين هو اتحاد النضال كما عرفناه واحببناه وهو وطني حتى النخاع ونحن كمن يعرف انه تهمه مصلحة تونس قبل كل شيء والتي يضعها فوق كل اعتبار ومن هذا المنطلق فهو درع منيع في حماية الوطن وعلى فكرة تاكدت في لقاء لي مع مسؤول في اعلى المواقع لاتحاد اصحاب المؤسسات اكد لي ان العلاقة مع اتحاد الشغل على حد كبير من الايجابية وهو ما يفند الهرولة الهابطة في خصوص دور الاتحاد وجديته في العلاقات الاجتماعية ولا شك ان اضراب 17 جانفي ستكون له تبعات سياسية وطنية كبرى بما فيه فيما يهم الاستحقاقات الانتخابية القادمة في ظل الصعوبات الكبيرة التي تخص بلورة البديل وجملة الخزعبلات البلهوانية التي تعمدت خلط الاوراق فلم تنجح الا في خلط خيوطها الذاتية