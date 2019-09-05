بلاغ رقم 1 عن رئاسة الدّولة بتاريخ 26 أكتوبر 2019
باسم الشعب، نحن عبد الفتاح مورو أمير المؤمنين نأمر بما يلي
– يحمل مجلس نواب الشعب، مستقبلا، اسم مجلس الشورى
– يدعى مجلس الشورى إلى مراجعة نصّ الدستور بما يضمن
-الشريعة هي المصدر الأوّل و الوحيد في وضع الدستور و سنّ القوانين
– تغيير اسم الجمهوريّة التونسيّة باسم الدولة التونسيّة
– تغيير علم البلاد بإضافة ما يدلّ على نسبة البلاد إلى الإسلام
– العمل مستقبلا بالتأريخ الهجري بدلا من التأريخ المسيحي
– تحديد يوم الجمعة يوما للراحة الأسبوعيّة بدلا من الأحد
– الإعلان عن مدينة القيروان عاصمة للدولة التونسيّة بدلا عن مدينة تونس
– مراجعة تاريخ تونس بما يعيد الاعتبار للنضال السياسي الإسلامي بتونس و العالم العربي
– مراجعة برامج التعليم بما يؤسّس لثقافة إسلاميّة معرّفة بنصوص شريعتنا و توجّهاتها في الكتاتيب و المساجد و الصوامع و البرامج الزيتونيّة
– مراجعة مجلّة الأحوال الشخصيّة بما يجوّز تعدّد الزوجات و الزواج العرفي و زواج المتعة و نكاح الجهاد في سبيل الله و ختن البنات و بما يجرّم الإجهاض
– إرجاع الاعتبار للرجال بصفتهم القوّامين على النساء و إعطاء الذكور الأولويّة في التشغيل
– يُفرض مستقبلا في الإدارة و المؤسّسات التربويّة و المحلاّت العموميّة (المقاهي و المطاعم و الاجتماعات الخ) الفصل بين الجنسين الذكر و الأنثى
– يُفرض على الأنثى في المحلاّت العموميّة ضرب الحجاب على رؤوسهنّ و صدورهنّ
– تضطلع شرطة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالمتابعة و الردع للانحراف العمومي عن مكارم الأخلاق و أوقات الصلاة
– الأمر بغلق المحلاّت العموميّة المنافية للشريعة الإسلاميّة و خاصّة منها محلاّت الدعارة و بيع الخمور و المسارح و قاعات السينما و الرقص و الفنون بصفة عامّة
– التشجيع على العمل الخيريّ و تكوين جمعياته و إقرار نظام الأحباس من أجله
– ضمان حرّية الصحافة بما يحقّق الدعوة إلى هذا التحوّل الإسلامي المبارك و يعمل على توعية الأمّة بأهدافه و منافعه و تجنيد وسائل الإعلام على اختلافها من أجل هذا الغرض النبيل و الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه و ننشر في بيان لاحق رقم 2 تشكيل الحكومة و أسماء كبار المسؤولين في الإدارة و أسماء الولاة و المعتمدين و المشايخ السّاهرين على تطبيق إرادة الشعب
الإمضاء : أمير المؤمنين الراشد بالله عبد الفتاح مورو
الدكتور الهادي جطلاوي مُحَيّن و بتصرف