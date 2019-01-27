لطفي العماري من الجهاز السِّرّي إلى القضاء السِّرّي

من الجهاز السري الى القضاء السري
لن اتراجع عن كلامى ولن ادعى انه اخرج من سياقه كما يفعلون كلما اكتشفنا انهم يكذبون
مافعله المدعو محمد بن سالم بوزارة الفلاحة هو مشطرة مما اقترفه ويقترفه الاخوان بالدولة،انتقاما من الدولة،تعيينات بالاف وتعويضات بالملايين وابتزازات واغتيالات التزاما منهم بسردية الاخوان فى مفهومها القطبي الذى يختزل الوطن فى : حفنة تراب عفن
فى سرية تامة كما هي عادتهم الجبانة التجا محمد بن سالم الى قضاء البحيرى وفى سرية تامة تمت المحاكمة دون حضورى ولا اشعارى بالقضية رغم ان عنوانى الشخصي معروف (والدليل ان تهديداتهم تصلنى الى الان الى بيتى ) وعنوانى المهني اكثر من معروف،،وحتى الحكم لم اطلع عليه الا فى جريدة النهضة !!!
يعنى لوكان الحكم بالسجن لسجنت باقبية مقر الحركة بمونبليزير
هكذا هم،لا يومنون الا بالسرية ولا يتعاملون مع العدالة الا كعادة سرية،،والدليل انهم فى قضية الجهاز السري رفضوا الذهاب للقضاء،لانهم استشعروا الخطر ويشترطون قضاء يعتبر الاغتيالات قضاء وقدر
وهكذا انتقلنا من الجهاز السري الى القضاء السري ولكن هيهات فالحرب جولات،،وسنرد الصفعة صفعات حتى نفضح بالكامل جراءم اخوان الشياطين،،
هم ابتلاء من الله ولكننا منتصرين باذن الله وارادة التونسيين
مرة اخرى
لطفي العمارى