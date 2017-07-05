انتخاب تونس لعضوية اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

انتخبت تونس لعضوية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي، في شخص السيد حاتم الصائم، لولاية مدتها 6 سنوات من 2017 الى 2023 وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للاتحاد في دورته العادية 31 الذي انعقد اليوم 30 جوان 2017 بأديس أبابا
ويأتي هذا النجاح ليعزز حضور تونس في هياكل ومؤسّسات الإتحاد الإفريقي كاللجنة الإفريقية للقانون الدولي والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وليؤكد ما تتمتع به بلادنا من سمعة طيبة في مجال حقوق الإنسان لدى المجموعة الدولية عموما ولدى الدول الإفريقية ، لاسيما بعد انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة عضوية لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإختفاء القسري
وتولى حاتم الصايم الذي يُعد من خيرة كفاءات وزارة الشؤون الخارجية منصب سفير تونس بكل من بيروت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وطهران، كما عمل مديرا عاما لإفريقيا ومديرا عاما للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية