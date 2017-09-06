امضاء اتفاقيتي تمويل بين تونس والاتحاد الأوروبي بقيمة 94 مليون يورو لتعصير الإدارة العمومية ودعم قطاع الصحّة

التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الضيافة بقرطاج المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان وقد تناول اللقاء أهمية التعاون بين تونس والاتحاد الاوروبي في جميع المجالات باعتبار أن الاتحاد الأوربي يمثّل أول شريك اقتصادي لتونس وأول مستثمر في البلاد. وقد استعرض رئيس الحكومة التحديات الهامة التي تواجهها تونس في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي خاصة في مجالات الاستثمار وتحقيق التنمية وخلق مواطن شغل وقد نوّه يوهانس هان بمجهودات الحكومة في توفير مناخ استثماري ملائم ومستقطب للمستثمرين وهو ما جعل من تونس وجهة اقتصادية متميّزة لدى الاتحاد الأوربي تحتل المرتبة الأولى في دول جنوب المتوسّط التي تتمتع بالاستثمارات الأوربية وتستفيد من المساعدات والشراكة في جميع الميادين خاصة في مجالات التربية والتكوين المهني والسياحة وتكنولوجيات الاتصال. وقد تمّ عقب اللقاء امضاء اتفاقيتي تمويل بين الاتحاد الأوربي وتونس بقيمة 94 مليون أورو في مجالات تعصير الإدارة العمومية ودعم قطاع الصحة بالتجهيزات والمعدات الضرورية وذلك تحت اشراف السيّد رئيس الحكومة
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