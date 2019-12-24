اليوم سيكوّنون حكومة خوانجية و حديثُ العَيِي الجملي حَدِيثُ من أكلَتْ الحُمَّى جسَدَه

صباح الخير صديقاتي وأصدقائي: اليوم وبعد أن هدأت عواصف التعليقات على ما قاله المكلّف المأمور الأرعن والساذج.. لأنّه بكلامه استبله تاريخا كاملا واستهزأ بشعب بأكمله.. ولأنّه بموقفه عبّر عن مفهوم الأمّة / الشعب كما لقنّه شيخه الخريجي فاعتبرنا رعية لا وجه لنا ولا صفة ولا علامة.. اليوم أجدني قادرة على الكلام لأقول لكم.. لم أشعر بالراحة النفسية مثل تلك التي عشتها ليلة أمس.. كيف لا وقد دُفعوا إلى ما نريد دفعا.. والفضل في ذلك لا يعود إلى رؤساء الأحزاب الذين هرعوا للجلوس إلى من اتسخت أيديهم.. لأنّ منطق الأشياء يفرض عليهم مقاطعتهم إلى حين محاسبتهم بعد التهم الجزاف العالقة بأعناقهم.. رؤساء أحزاب لم يشغلهم سوى الطرق التي بها يمكن لهم أن يقتنصوا أكبر عدد من الوزارات.. الفضل يعود إلى القواعد التي تنتمي إليها هذه الأحزاب: وأعني قواعد التيار وقواعد الشعب.. ويدلّ هذا على أنّ الهمّ الشعبي واحد وأنّ الانتماء شكل لا غير، مثلما يدلّ على أنّنا جميعا غارقون في الوحل واللبز، وبالتالي ألمنا واحد.. انسدّت المنافذ أمام سكّان المعبد وهاهم يسيرون بخطى لا أستطيع أن أقول حثيثة، وهذا لا يهمّني، خطى ستنتهي بهم إلى أفق مسدود، أفق سيكشف الحقائق ويجعلهم يتهافتون مثل أوراق الخريف.. الجديد اليوم أنّهم سيكوّنون حكومة خوانجية، مكرهون، وما حديث العيي عن « مستقلين » سوى حديث من أكلت الحمّى جسده، أو حديث من بحث في جرابه عن تعليل فلم يجد سوى هذا الذي أكل عليه الدهر ولم يشرب.. بان الخيط الأبيض من الأسود.. وكلّ من سيعيّن هو نهضاوي فرفوري يِلُقْ.. تبيّن أن » المستقلّ » هو المقال من المجتمع والمنفرد داخل المعبد …وسيقود القافلة شيخهم العاجز عن التفريق بين الليل والنهار.. فلنجلس وننتظر ونراقب .. ولا نترك ركبهم يمرّ بسلام.. بل علينا أن نسارع في كشف الحجب عن وجوههم حتى يكتشفهم من ظلّ من الشعب متردّدا.. أحببنا أم كرهنا فإنّ إخراجهم من دائرة الحكم لا يمرّ سوى من إخراجهم من دائرة ثقة الناس بهم.. يجب أن نقتنع مرّة واحدة أنّ تونس أصابها داء تمكنّ من مخرج روحها ولا يقاوم هذا الداء بأنصاف الحلول وإنّما إذا خرج وظهر وبان.. برّاو نهاركم زين
الدكتورة نائلة السليني