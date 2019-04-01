اليابان تخفف من القيود على سفر مواطنيها إلى عدد من المناطق بتونس

أعلنت السلطات اليابانية عن طريق سفارتها بتونس التخفيف من قيود سفر مواطنيها إلى عدد من الجهات ببلادنا وبالمناطق السياحية خاصة بالجنوب التونسي وكذلك بجهة الشمال الغربي وخاصة مدينة طبرقة
ويأتي هذا القرار، حسب السلطات اليابانية، تجاوبا مع الطلب الذي وجهه كل من وزير الشؤون الخارجية السيد خميس الجهيناوي ووزير السياحة والصناعات التقليدية السيد روني الطرابلسي إلى وزير الشؤون الخارجية الياباني السيد « تارو كونو » عند لقائهما إثر زيارته الأخيرة إلى تونس
وأكدت السلطات اليابانية أن هذا القرار يأتي كذلك بعد تقييم الوضع الأمني بتونس والإلتقاء مع السلط المعنية وأقرّت بتحسن الحماية الأمنية في أهمّ المدن والمراكز السّياحية بتونس وهو ما يبعث برسائل طمأنة لليابان ولمختلف الدول. وأكد الجانب الياباني أن عدد السياح اليابانيين الوافدين على تونس سيشهد ارتفاعا خلال هذه السنة والسنوات المقبلة
المصدر / وزارة السياحة والصناعات التقليدية