الولايات المتحدة : توقّيا من الإرهاب ، منع حمل أجهزة إلكترونية كبيرة داخل الطائرات القادمة من السعودية والاردن

أبلغ مسؤولون أميركيون الى وكالة « رويترز » أن السلطات الأميركية تعتزم منع ركاب مسافرين على متن رحلات أجنبية معينة متجهة إلى الولايات المتحدة من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة داخل الطائرة، وذلك ردا على تهديد إرهابي لم تحدده السلطات
قال المسؤولون إن من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الإجراء الجديد اليوم، مضيفين أنه كان قيد الدراسة منذ علمت الحكومة الأميركية بوجود تهديد منذ أسابيع
وذكر مصدر أن الإجراء سيشمل نحو ثماني إلى عشر شركات طيران أجنبية. وأكد مسؤول حكومي منفصل تقريرا لوكالة « أسوشيتد برس » بأن الحظر سيؤثر في عشرة مطارات في ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وذكرت وكالة رويترز في وقت سابق إن الحظر سيشمل شركات طيران مقرها الأردن والسعودية. ولم يذكر المسؤولون أسماء الدول الأخرى
وذكر المسؤولون أن شركات الطيران الأميركية ليست مشمولة بالحظر الذي سيطبق على أجهزة أكبر من الهواتف المحمولة دون أن يذكروا السبب. وسيسمح للركاب بحمل أجهزة أكبر، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية والمحمولة ومشغلات اسطوانات الفيديو الرقمية المحمولة والكاميرات، في حقائب سفرهم بعد فحصها
ونسبت شبكة « سي.ن.ن » الاميركية الى مسؤول أميركي لم تذكر اسمه إن حظر الإلكترونيات على شركات طيران معينة مرتبط بتنظيم « القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب »، وأن بعض المعلومات جاءت من غارة شنتها قوات أميركية خاصة في اليمن في الآونة الاخيرة، لافتة الى أن التنظيم خطط لعدة محاولات تفجيرية فاشلة على متن طائرات متجهة إلى دول غربية
وقالت الخطوط الجوية الملكية الأردني في تغريدة الاثنين 20 مارس إن الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة سيمنعون من حمل معظم الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات اعتبارا من اليوم الثلاثاء بناء على طلب المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك من سيتوقفون في المطارات الأميركية في طريقهم إلى كندا. لكن لا يزال بوسع الركاب حمل الهواتف المحمولة والأجهزة الطبية المعتمدة
وذكرت صحيفة « الرياض » السعودية، على موقعها الإلكتروني أن هيئة الطيران المدني أبلغت : شركات الطيران المتجهة من مطارات المملكة إلى المطارات الأميركية بالإجراءات الأخيرة من الجهات الأمنية في أميركا الملزمة للركاب بشحن أجهزة الحاسب الآلي المحمولة والأجهزة اللوحية (تابلت) مثل الآيباد مع العفش المصاحب
وأكد مسؤول بهيئة الطيران المدني للصحيفة : إبلاغ هذه التعليمات من السلطات الأميركية العليا للداخلية السعودية
وأكدت الخطوط الجوية السعودية في تغريدة أن سلطات النقل الأميركية كانت قد منعت حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في الحقائب التي يحملها الركاب معهم داخل الطائرة
وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان إن الوزارة ليس لديها تعليق بشأن الاحتياطات الأمنية المحتملة لكنها ستقدم إفادة بالمستجدات في الوقت المناسب
المصدر: وكالات