الولايات المتحدة تتطلع إلى المزيد من تطويرعلاقتها المتعددة الأوجه مع مصر

ثمَّن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، حسبما جاء على صفحة السفارة الأمريكية في القاهرة على موقع فيسبوك
جاء ذلك في تصريح لبومبيو بمناسبة العيد الوطني لمصر، ثورة 23 جويلية، التي أطاحت بالملك فاروق من سدة الحكم عام 1952، ومهدت الطريق لتتحول البلاد من حكم ملكي إلى جمهوري
وقال بومبيو: نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أتقدم بخالص التهاني للحكومة والشعب المصري في عيدكم القومي الموافق 23 يوليو/ تموز. ونشارككم الاحتفال بتاريخ مصر الذي لا مثيل له، وأيضا بالتراث الثقافي الرائع والغني وبدورها الجوهري في تحقيق السلام والأمن والاستقرار الإقليمي
وأضاف بومبيو: « إن العلاقات التجارية والأمنية والشعبية بين بلدينا متأصلة في المصالح والاحترام المتبادلين، وكذلك في التزامنا المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز الظروف التي تحقق الرخاء »، ليختتم بقوله: « إنني أتطلع إلى المزيد من تطوير علاقتنا المتعددة الأوجه. ومرة أخرى أتقدم بأطيب تمنياتي للسنة المقبلة »، وفقا لتصريحه الذي نقلته السفارة الأمريكية في القاهرة
تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمناسبة العيد القومي المصري 23 يوليو
نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية أتقدم بخالص التهاني للحكومة والشعب المصري في عيدكم القومي الموافق 23 يوليو. ونشارككم الاحتفال بتاريخ مصر الذي لا مثيل وأيضا بالتراث الثقافي الرائع والغني وبدورها الجوهري في تحقيق السلام والأمن والاستقرارالإقليمي
إن العلاقات التجارية والأمنية والشعبية بين بلدينا متأصلة في المصالح والاحترام المتبادلين ، وكذلك في التزامنا المشترك بمكافحة الإرهاب وتعزيز الظروف التي تحقق الرخاء. إنني أتطلع إلى المزيد من تطوير علاقتنا المتعددة الأوجه. ومرة أخرى أتقدم بأطيب تمنياتي للسنة المقبلة.
Statement by Secretary Pompeo on the occasion of Egypt’s National Day, July 23:
On behalf of the Government of the United States of America, I offer warm congratulations to the Government and the people of Egypt on your National Day, July 23. We join you in celebrating Egypt’s unparalleled history, its rich and fascinating cultural heritage, and its essential role in regional peace, security, and stability.
The deep commercial, security, and people-to-people relationships between our two countries are rooted in mutual interest and respect, as well as our shared commitment to combatting terrorism and fostering the conditions for prosperity. I look forward to further developing our multi-faceted relationship. Again, I extend my best wishes for the year ahead.