الولايات المتحدة تتصدر قائمة أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

تجاوز العدد الإجمالي للمصابين المسجلين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، المليونين شخص حول العالم، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية
وسجلت الجامعة، عصر الأربعاء، مليونين و984 إصابة بفيروس كورونا حول العالم، فيما بلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض 128 ألف حالة وفاة
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أعداد الإصابات والوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بنحو 610 آلاف إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة
وجاءت إسبانيا في المركز الثاني عالميًا من حيث أعداد الإصابات، مسجلة نحو 178 ألف إصابة، فيما حلث في المركز الثالث في أعداد الوفيات بنحو 19 ألف حالة وفاة، فيما بدأت الحكومة الإسبانية، قبل يومين، تخفيف إجراءات الإغلاق الكامل بعد انخفاض نسبي في أعداد الإصابات الجديدة بالمرض الذي بدأ تفشيه في البلاد في مارس آذار الماضي
إيطاليا تحتل المركز الثاني في أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، بينما جاءت في المركز الثالث من حيث أعداد الإصابات بعد الولايات المتحدة بأكثر من 162 ألف حالة إصابة
ألمانيا جاءت في المركز الرابع عالميًا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، بأكثر من 132 ألف إصابة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، لكنها لم تسجل سوى 3502 وفاة
الصورة : مقبرة جماعية بمدينة نيويورك