الولايات المتحدة تتراجع بشروط عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

تراجعت الولايات المتحدة عن قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن وسمحت له بالعمل بقيود معينة
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة 24 نوفمبر، بأن الوزارة اشترطت بأن يكون عمل المكتب متعلقا فقط بالتوصل إلى « سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين
وأوضح المصدر أن واشنطن قد ترفع هذه القيود بعد 90 يوما في حال قيام البلدين بإطلاق مفاوضات جادة بهذا الشأن
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ما لم تدخل السلطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل
وبررت واشنطن قرارها هذا بأن « السلطة » خالفت قانونا أمريكيا ينص على أن الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وذلك بعد أن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014