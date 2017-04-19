الوزير الجزائري عبد القادر مساهل يتحادث مع المشير خليفة حفترو رئيس مجلس النواب الليبي

تحادث وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء مع المشير خليفة حفتر بمدينة بنغازي شرق ليبيا في ثاني محطة له في إطار الجولة التي يقوم بها في ليبيا لدعم الحل السياسي للأزمة في البلاد
واستقبل السيد مساهل الذي حل اليوم ببنغازي على رأس وفد هام في ثاني محطة له في إطار الجولة التي بدأها اليوم من مدينة البيضاء (شرق) من طرف المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
وتناول الإجتماع الأوضاع الراهنة في ليبيا و تطورات المشهد السياسي مع التركيز على أهمية دعم الحوار الليبي-الليبي دون تدخل أجنبي بناء على الإتفاق السياسي و المصالحة الوطنية
وكان السيد مساهل قد التقى بمدينة البيضاء في وقت اليوم مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أين أكد أن رسالة الجزائر من خلال هذه الجولة التي شرع فيها اليوم واضحة و أنه لابديل عن الحل السياسي التوافقي بين الليبيين أنفسهم مع إمكانية تعديل الإتفاق السياسي على أساس الإقتراحات التي تقدمها الأطراف الليبي
و تندرج زيارة السيد مساهل في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر قصد التقريب بين مواقف الاشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى حل سياسي و مستدام للأزمة من خلال الحوار الليبي الشامل و المصالحة الوطنية من شانه الحفاظ على السلامة الترابية لليبيا و سيادتها و وحدتها و انسجام شعبها
يشار إلى أن السيد مساهل سيواصل جولته غدا الخميس في عدة مناطق و مدن ليبية في حين ستكون الجولة المقبلة مخصصة لمناطق الجنوب الليبي و ذلك في إطار دعم مسار التسوية السلمية للأزمة في البلاد و تعزيز المصالحة الوطنية
لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي
أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم الأربعاء عن ارتياحه للدعم الذي تقدمه الجزائر من أجل حل الأزمة الليبية مؤكدا أن « الجزائر هي أقرب الدول إلى ليبيا » و أن موقفها الواضح منذ البداية مهم لحل الأزمة
وقال السيد عقيلة صالح عقب لقائه بوزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الأربعاء بمدينة البيضاء شرق ليبيا أن الجزائر هي أقرب الدول إلى ليبيا وهي أكثر دولة تعرف خصوصيات وعادات الشعب الليبي و تركيبته الإجتماعية
وأكد المسؤول الليبي أن « الموقف الجزائري واضح منذ البداية وهو قائم على إحترام الشعب الليبي و رفض التدخل الأجنبي و الحث على الحوار بين الليبيين » معربا عن تقديره لهذا الموقف :المهم جدا لحل الأزمة
وأوضح المسؤول الليبي أنه تلقى من السيد مساهل التأكيد على استعداد الجزائر لإمداد كل العون للشعب الليبي لتجاوز أزمته خاصة و أن الجزائر تعرف جيدا حساسية الموقف في ليبيا و لهذا ترفض التدخلات الأجنبية في شؤون ليبيا
واعتبر أن زيارة السيد مساهل : الذي جاء ناصحا لنا و مؤكدا أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تحترم » هي « تعبير عن الإهتمام الخاص الذي توليه الجزائر إلى شقيقتها ليبيا
وبهذا الخصوص شدد السيد عقيلة صالح أن : ليبيا غير قابلة للتقسيم فهي بلد واحد وأن الحل يجب أن يكون على أساس الحوار دون تهميش لأي طرف وذلك بهدف بناء دولة ديمقراطية يتم فيها التداول السلمي لسلطة
وتم خلال الإجتماع اذي جمع المسؤولين الإتفاق على « النقاط الأساسية لحل الأزمة وهي أن يكون الحوار بين الليبيين مع إحترام الإتفاق السياسي مع تعديل بعض النقاط الواجب تعديلها احتراما لإرادة الشعب الليبي » كما تم التأكيد يضيف عقيلة- على : ضرورة عدم تهميش أو إقصاء أي طرف والإصرار على أن تكون ليبيا غير قابلة للتجزئة أو التقسي
و خلال اللقاء أعرب السياسي الليبي عن ترحيبه بالسيد مساهل و من خلاله إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و إلى كل الشعب الجزائري كما ثمن هذا الإهتمام الذي تبديه الجزائر ليبيا و على مواقفها الرافضة للتدخل الأجنبي و الداعمة للحوار
و كان السيد مساهل قد حل في وقت سابق اليوم بمدينة البيضاء شرق ليبيا كأول محطة في جولة العمل التي ستقوده على مدى يومين إلى عدة مناطق بالبلاد في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية
المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية