الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تُحْبِط عملية إرهابية خطط لها داعش من الخارج

إثر توفر معلومات استخباراتية حول تخطيط عنصر تكفيري عملياتي « ذئب منفرد » لتنفيذ عملية إرهابية بمدينة سليانة لفائدة تنظيم « داعش » الإرهابي، تمكنت مصالح الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني مؤخرا، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لمكافحة الإرهاب، في عملية استباقية نوعية بعد متابعة فنية وميدانية دقيقة تحت إشراف مباشر للنيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، من كشفه وإيقافه بمعية أحد شركائه بالداخل
بتعميق التحريات مع المعنيين، أقرّا باعتزامهما تنفيذ عملية نوعية ببلادنا (دون تحديد الهدف) والتواصل مع عناصر إرهابية بالخارج لذات الغرض بعد تلقيهما دروسا حول كيفية صنع وتحضير المواد المتفجرة والأحزمة الناسفة والشروع في توفير الموارد المالية اللازمة لاقتناء المواد الأولية لصناعة المتفجرات من خلال السعي إلى القيام بعمليات إحتطاب إلا أن استباق الوحدات الأمنية التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بإيقافهما حال دون ذلك
بإحالة المعنيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر في شأنهما القاضي المتعهد بطاقتي إيداع بالسجن
المصدر : وزارة الداخلية