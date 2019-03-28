الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ستستمع قريبا إلى النواب الذين قدموا شكوى لكشف الجهاز السري النهضاوي

كشف النائب عن كتلة نداء تونس منجي الحرباوي أن ممثلين عن مجموعة النواب الثلاثة والأربعين الذين تقدموا بشكاية ضد ما يسمى الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية ،سيمثلون يوم الجمعة القادم 4 أفريل 2019 أمام الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني للاستماع إليهم بخصوص ملف الشكاية المذكورة
جدير بالذكر أنّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد استقبل وفدا نسائيا عن نواب الـ43 بعد أسبوع من تقديمهم رسميا الدعوى القضائية ضدّ ما يسمّى بالجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية والذي يهدد أمن الدولة
المصدر : هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي