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الهيئة الوطنية للمحامين تدين بشدة الإعتداء الخطير الذي سُلِّطَ على هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

الهيئة الوطنية للمحامين تدين بشدة الإعتداء الخطير الذي سُلِّطَ على هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

سياسة, عربي | 20/09/2019 |

حمل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كامل المسؤولية لما الت إليه الأمور من تعرض المحامين لشتى الإعتداءات و تعطيل مرفق القضاء و طالب مجلس الهيئة في بيان صادر عنه مساء اليوم بمحاسبة كل من شارك في عملية الإعتداء و من أصدر الأوامر بذلك و قرر إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحامين
كما اعتبر مجلس الهيئة أن البيانات الصادرة عن ما أسماه بعض الأطراف و ماجاء فيها من تشنج و ذكر وقائع غير صحيحة تتمثل في إقتحام المحامين لمكتب وكيل الجمهورية و احتلاله و بعثرة محتوياته مغالطات تفندها الصور و التسجيلات
و شدد مجلس الهيئة على أن الدعوة إلى الإضراب لمدة 10 أيام كاملة يعد تصعيدا غير مبرر و هروبا إلى الأمام و تعطيلا لمرفق العدالة و يمس بحقوق المتقاضين و يهز الثقة في القضاء 
هذا و اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التزامه بالمبادئ و الثوابت التي قامت عليها المحاماة في دفاعها عن الحقوق و الحريات و استقلال القضاء و أدان بشدة الإعتداءات التي وصفها بالخطيرة التي تعرض لها لسان الدفاع كما ندد بما أقدم عليه وكيل الجمهورية من إذن بتدخل قوات الأمن و إخلاء المحكمة من المواطنين و تعطيل سير الجلسات هيئة المحامين