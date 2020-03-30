الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقرر إيقاف برنامج « لكلنا تونس » نهائيا وإحالة الملف على هيئة مكافحة الفساد

اجتمع مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الاثنين 30 مارس 2020، للنظر في ملف برنامج « لكلنا تونس » الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة « التاسعة، وذلك تبعا لقرار رئيس الهيئة المتعلق بحلقة 27 مارس من البرنامج والقاضي بالإيقاف الاستعجالي للبرنامج وبعرض مــلفه على مجلس الهيئة
وقرر مجلس الهيئة، خلال هذا الاجتماع، إيقاف البرنامج المذكور بصفة نهائية وتسليط خطية مالية على القناة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د)، وسحب حلقة 27 مارس من البرنامج من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها، وذلك نظرا لما تضمنته من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، من خلال الاعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم دون اذن منهم ومن خلال ما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تجاه المواطنين الحاضرين
ونبه مجلس الهيئة قناة « التاسعة » إلى أن عدم الالتزام بهذا القرار أو محاولة الالتفاف عليه من خلال إعادة انتاج البرنامج والحفاظ على عناصره الأساسية يعتبر عودا ويخول للهيئة اتخاذ عقوبات مشددة وفق المرسوم عدد 116 لسنة 2011
كما قرر مجلس الهيئة اليوم إحالة حلقة برنامج « لكلنا تونس » موضوع المخالفة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبحث والتقصي وذلك نظرا لما تضمنته من شبهات تتعلق بأنشطة بعض الضيوف والتي تحيل إلى إمكانية وجود تضارب للمصالح