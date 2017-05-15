الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري تسحب رخصة إذاعتين

إنّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة أحكام الفصل 16 منه
و على كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة و تحديدا الفصول 17 و 76 منه
و على اتفاقية إسناد إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة واحدة على التراب التونسي إلى شركة “ياسمين للإنتاج الإعلامي” تحت تسمية إذاعة : حرية أف.أم
وحيث بموجب الاتفاقية المذكورة الممضاة بتاريخ 31 جويلية 2015 والمسجلة بالقابضة المالية بالبحيرة تونس بتاريخ 05 أوت 2015 وصل عدد 075704م، أسندت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في شخص ممثلها القانوني إلى شركة “ياسمين للإنتاج الإعلامي” في شخص ممثلها القانوني، إجازة إحداث و إستغلال قناة إذاعية خاصة تحت تسمية إذاعة : حرية أف.أم
وحيث نصّ الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاختصاصات الرقابية و التقريرية على أن: تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري مراقبة تقيّد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات الشروط و بصفة عامة احترامها للمبادئ و القواعد السلوكية المنطبقة على القطاع
وحيث نصّ الفصل 17 فقرة أولى من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة على أنّ: يلتزم الحاصل على الإجازة بتركيز الإذاعة و بداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الاتفاقية و في حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة ولا تتجاوز مدة التمديد سنة ثانية
وحيث و بموجب قرار من مجلس الهيئة تمّ استدعاء الممثل القانوني لشركة “ياسمين للإنتاج الإعلامي” إلى جلسة الاستماع المتعلقة بتجاوز الآجال القانونية لانطلاق البث بموجب استدعاء مؤرخ في 01 فيفري 2017،للإستماع إليه و تلقي جوابه في الغرض إلاّ أنّه تخلّف عن الحضور بالجلسة المعينة ليوم 03 فيفري 2017،
وحيث رغم انقضاء الآجال القانونية المذكورة ، لم ينطلق بث إذاعة “حرية أف.أم” إلى تاريخ اليوم،
وحيث أنّ عدم التزام شركة “ياسمين للإنتاج الإعلامي” بانطلاق البث في الأجل القانوني وهو سنة من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة يشكل خرقا لأحكام الفصل 17 من كراس الشروط ويستوجب سحب الإجازة
و تبعا لما سبق بيانه و استنادا إلى أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الإتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، والفصل 17 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة،
وبعد تداول المجلس ، قــــــــــــــــــــــــــــــــرّرت
سحب إجازة إحداث و استغلال القناة الإذاعية الخاصة تحت تسمية إذاعة “حرية أف.أم”، المسندة إلى شركة “ياسمين للإنتاج الإعلامي” في شخص ممثلها القانوني بموجب اتفاقية إسناد إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة لعدم التزامها بانطلاق البث في أجل سنة من تاريخ إمضاء الاتفاقية في 31 جويلية 2015 استنادا إلى أحكام الفصل 17 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية خاصة
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي
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إنّ الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي و البصري
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و خاصة أحكام الفصل 16 منه،
و على كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية جمعياتية و تحديدا الفصول 15 و 72 منه
و على اتفاقية إسناد إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية جمعياتية واحدة على التراب التونسي إلى جمعية القرص الأحمر تحت تسمية إذاعة “راديو كامبيس”،
وحيث بموجب الاتفاقية المذكورة الممضاة بتاريخ 11 ديسمبر 2014 والمسجلة بالقباضة المالية بروّاد بتاريخ 10 ماي 2016 وصل عدد 039027 م، أسندت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري في شخص ممثلها القانوني إلى جمعية “القرص الأحمر” في شخص ممثلها القانوني، إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية جمعياتية تحت تسمية إذاعة :راديو كامبيس
وحيث نصّ الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالاختصاصات الرقابية و التقريرية على أنّ: تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري مراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات الشروط و بصفة عامة احترامها للمبادئ و القواعد السلوكية المنطبقة على القطاع
وحيث نصّ الفصل 15 فقرة أولى من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية جمعياتية على أنّ: تلتزم الجمعية الحاصلة على الإجازة بتركيز القناة الإذاعية الجمعياتية و بداية البث خلال سنة على أقصى تقدير من تاريخ إمضاء الاتفاقية و في حال تجاوز المدة يقع النظر في إمكانية التمديد أو سحب الإجازة ولا تتجاوز مدة التمديد سنة ثانية
وحيث كانت الهيئة قد استجابت لطلبكم الوارد عليها بتاريخ 11 ديسمبر 2015 بخصوص التمديد في أجل البثّ لسنة ثانية،
وحيث و بموجب قرار من مجلس الهيئة تمّ استدعاء الممثل القانوني لجمعية “القرص الأحمر” إلى جلسة الاستماع المتعلقة بتجاوز الآجال القانونية لانطلاق البث بموجب استدعاء مؤرخ في 01 فيفري 2017،للإستماع إليه وتلقي جوابه في الغرض إلا أنّه تخلّف عن الحضور بالجلسة المعينة ليوم 03 فيفري 2017،
وحيث ورغم انقضاء الآجال القانونية المذكورة، لم ينطلق بث إذاعة ” راديو كامبيس” إلى تاريخ اليوم،
وحيث أنّ عدم التزام جمعية القرص الأحمر الحاصلة على الإجازة بانطلاق البث في الأجل القانوني وهو سنة من تاريخ إمضاء الاتفاقية المذكورة يشكل خرقا لأحكام الفصل 15 من كراس الشروط ويستوجب سحب الإجازة،
و تبعا لما سبق بيانه و استنادا إلى أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري، والفصل 15 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية جمعياتية،
وبعد تداول المجلس ، قــــــــــــــــــــــــــــــــرّرت
سحب إجازة إحداث و استغلال القناة الإذاعية الجمعياتية تحت تسمية إذاعة “راديو كامبيس” المسندة لجمعية القرص الأحمر في شخص ممثلها القانوني بموجب اتفاقية إسناد إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية جمعياتية لعدم التزامها بانطلاق البث في أجل سنة من تاريخ إمضاء الاتفاقية في 11 ديسمبر 2014 استنادا لأحكام الفصل 15 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث و استغلال قناة إذاعية جمعياتية.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي