الهيئة السياسية لنداء تونس تصدر بيانا بتسع نقاط كاملة

نحن أعضاء الهيئة السياسية المجتمعون اليوم الإربعاء الموافق للحادي عشر من شهر جويلية 2018 بالمقر المركزي للحزب مواصلة للإجتماع المنعقد يوم الإثنين التاسع من الشهر الحالي و المتحملين لمسؤولياتها التاريخية تجاه البلاد و تجاه كل الندائيين و الندائيات و بعد تدارس الأوضاع التي آل إليها الحزب و هياكله و أمام النكسات الأخيرة التي مرت بها الحركة و الإنزلاقات الخطيرة التي أدت إلى تهميش مؤسسات الحركة المركزية منها و الجهوية و المحلية و القاعدية و قررنا ما يلي
اولا: ان الهيئة السياسية للحزب هي الهيئة التنفيذية التي تتحمل مسؤولية تسيير الحزب بصفة جماعية حتى المؤتمر عملا بأحكام الفصل 22 من النظام الأساسي و 27 من النظام الداخلي للحزب
ثانيا: دعوة كل مناضلات و مناضلي في الداخل و الخارج ممن ساهموا في تأسيسها و إنجاحها في المحطات الإنتخابية لسنة 2014 للإلتفاف حول الحركة في هذا الظرف الصعب و المساهمة الفعالة في الإعداد للمؤتمر القادم و إنجاحه
ثالثا: عقد المؤتمر الثاني للحركة يومي 29 و 30 سبتمبر 2018
رابعا: تكوين لجنة إعداد المؤتمر و يتم الإعلان عن تركيبتها خلال إجتماع الهيئة السياسية القادم بعد التشاور حول تركيبتها التي ستضم كل الروافد
خامسا: تعيين السيدة أنس الحطاب ناطقا رسميا للحزب عملا بالفصل 24 من النظام الداخلي للحزب الذي يوجب على الناطق الرسمي ان يكون من بين أعضاء الهيئة السياسية.
سادسا: دعوة الكتلة النيابية للحركة للاجتماع يوم الجمعة 13 جويلية 2018 بمجلس نواب الشعب تحت إشراف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب على الساعة الثالثة مساءا
سابعا: دعوة كل القوى التقدمية للحوار و التقارب ضمانا لمصلحة البلاد و التوافق السياسي
ثامنا: كما تثمن الهيئة السياسية الدور الريادي الذي يقوم به السيد رئيس الجمهورية و الرئيس المؤسس للحركة للحفاظ على علوية الدستور بوصفه الضامن للاستقرار السياسي
تاسعا: الابقاء على اجتماع الهيئة السياسية مفتوحا الى حين انعقاد المؤتمر
وفي الاخير تؤكد الهيئة السياسية ان اجتماعها اليوم انعقد طبقا لمقتضيات النظام الداخلي و النظام السياسي المصادق عليه بمؤتمر سوسة 9 و 10 جانفي 2016