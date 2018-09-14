الهيئة السياسية لنداء تونس تجمّد عضوية يوسف الشاهد وتحيل ملفّه على لجنة النظام

مواصلة لاجتماعها بتاريخ 11 سبتمبر 2018 الذي أبقته مفتوحا، اجتمعت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 بمقرّها المركزي للنظر في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد ومتابعة القضايا السياسية والتنظيمية للحركة، وبعد التّداول والنقاش في المسائل المعروضة يهمّ الهيئة السياسية أن تعلن للرّأي العام
1. تحيّتها لكلّ العائلة التربوية من معلّمين وأساتذة وجامعيين وكل الأسر والعائلات التونسيّة داعية جميع الأطراف إلى العمل على إنجاح السنة الدراسية الجديدة والتحلي بوعي وطني مسؤول يعيد للتعليم والعلم دورهما في المصعد الاجتماعي والاستثمار في الأجيال المقبلة
2. انشغالها بالتدهور الحاد لكلّ المؤشّرات الاقتصادية بدون استثناء إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين والتأمين على المرض
3. تحذيرها من خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيّته
4. انشغالها العميق بواقع المشهد الإعلامي وظهور عديد المؤشّرات للتراجع عن مكتسبات حرية التعبير، ورفضها للعقوبات السالبة للحرية بسبب المنشورات والقضايا المتعلّقة بالرأي
5. تثمين دور كتلة حزب حركة نداء تونس البرلمانية والتفاف نوّابها حول خيارات حزبهم ووفاءهم للرئيس المؤسّس الأستاذ الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شقّ وحدة الحزب وافتعال الأزمات داخله
6. تضامنها الكلّي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية
7. بخصوص السيد يوسف الشاهد، وبعد الاطلاع على ردّه على الاستجواب الموجّه اليه ، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفّه على لجنة النظام وذلك وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة
8. التأكيد على التمسّك بموعد المؤتمر الانتخابي الأول للحزب في نهاية شهر جانفي 2019 على أقصى تقدير، ودعوة الأخ رضا شرف الدين المكلّف بالإشراف على لجنة إعداد المؤتمر للتنسيق مع الهيئة السياسية لاستكمال تركيبة اللّجنة وروزنامة أعمالها للمصادقة عليها والشّروع في تنفيذها
هذا وجدّد أعضاء الهيئة السياسية التزامهم الكامل بنداء الواجب الوطني في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلادنا.
عن الهيئة السياسية