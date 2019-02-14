الهيئة السياسية لحركة نداء تونس تؤكد أن أبواب الحزب مفتوحة لكل الكفاءات النيّرة الراغبة في الانضمام إلى صفوفه

إن الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس المجتمعة اليوم الخميس 14 فيفري 2019 في المقر المركزي للحزب، وبعد تداولها في المسائل الحزبية والوطنية المطروحة يهمّها التأكيد على الآتي
– إن أبواب الحزب مفتوحة لكل الكفاءات والطاقات النيّرة الراغبة في الانضمام إلى صفوفه من أجل المساهمة الفاعلة في مزيد تعزيز بناء المشروع الوطني الضامن لأمن البلاد واستقرارها وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة بين الفئات والجهات
– تكوين لجنة تفكير مشتركة بين الهيئة السياسية وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق لتعميق التفكير حول آليات إعادة ادماج أبناء الحزب ومناضليه من أجل مزيد تراصّ صفوف الندائييّن وتمتين ريادة النداء وانتشاره
– تنبيه هياكلنا الحزبية وقواعدنا ومناضلينا إلى عدم قانونية وشرعية الاجتماعات الموازية التي وقع وسوف يقع تنظيمها باسم من يسمون أنفسهم « المكتب التنفيذي سابقا » بمبادرة من بعض الأشخاص من ذوي الاجندات الخاصة
– تجديد حرص الهيئة السياسية على توفير الإمكانيات الضرورية للمساعدة على نجاح اللجنة الوطنية لإعداد المؤتمر في أداء مهامها بكل اريحية وفي أحسن الظروف رغم محاولة البعض التفكيك والتشويش وزرع البلبلة في علاقة الهيئة بأعضاء اللجنة الامر الذي أثار اسف وامتعاض عدد من أعضاء اللجنة
– اتخاذ قرار في تجميد عضوية ونشاط السيّد رضا بلحاج صلب الحزب وهياكله بعد ما توفّر من اثبتات لا يرتقي لها الشك حول تجاوزات قام بها المعني في حق الحزب وهياكله وقياداته واحالة ملفه على انظار لجنة النظام بالحزب لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا
تونس في 14 فيفري 2019
عن الهيئة السياسية
حافظ قائد السبسي
بيـــــــــــــــــــــان