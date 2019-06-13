الهايكا تقرر حصر الإعلام الديني في وسائل الإعلام العمومية و تمنع توظيف القنوات التلفزية والإذاعية في جمع التبرعات

اتخذت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في اجتماع مجلسها الدوري المنعقد بتاريخ 10 جوان 2019 وفي إطار ممارستها لصلاحياتها الترتيبية، جملة من القرارات حول مسألة توظيف وسائل الإعلام في جمع التبرعات وفي شأن اسناد اجازات الإعلام الديني إضافة إلى استعمال القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري
– تنظيم التبرّعات في وسائل الإعلام والأولية للكرامة الانسانية
قرّر مجلس الهيئة إضافة فصل جديد في القسم الثالث من كراس الشروط بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية يقضي بمنع توظيف القنوات التلفزية والإذاعية في جمع التبرعات باستثناء ما يتم في إطار مبادرة وطنية صادرة عن سلطة عمومية ذات صلة بالمصلحة العامة تكون مفتوحة لجميع وسائل الإعلام وتعتمد حسابا جاريا موحّدا،
وخوّلت الهيئة لمؤسسات الاتصال السمعي البصري في حالات استثنائية امكانية جمع التبرعات لفائدة وضعيات إنسانية بعد الحصول على إذن مسبق من الهيئة، مع الالتزام بعدم إظهار هويّة متلقي المساعدات بشكل يمس من كرامتهم الإنسانية وحياتهم الخاصة، ومنع إظهار الأطفال أو الكشف عن هويّتهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى
– حصر الإعلام الديني في وسائل الإعلام العمومية
كما قرّر مجلس الهيئة حصر إسناد إجازات إحداث واستغلال القنوات التلفزية والإذاعية الدينية للإعلام العمومي دون سواه
علاوة على ذلك، واستنادا إلى تقارير مرصد الهيئة وتحسّبا لظاهرة تفشي استعمال الدين في الإشهار، أفضت مداولات المجلس إلى منع توظيف آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية في الاتصال التجاري
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