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الهادي مجدوب يشارك بروما في ندوة حول الهجرة بوسط المتوسط

الهادي مجدوب يشارك بروما في ندوة حول الهجرة بوسط المتوسط

سياسة, عربي | 20/03/2017 |
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بدعوة من نظيره الإيطالي، شارك السيد وزير الداخلية الهادي مجدوب يوم 20 مارس الجاري بروما في ندوة حول الهجرة بوسط المتوسط حضرها وزراء داخلية tunisie italie immigration
كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا ومالطا وليبيا والمفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية
وقد أجرى السيد الوزير على هامش أشغال الندوة محادثات ثنائية مع نظرائه بكل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وليبيا والمفوض الأوروبي
هذا وقد افتتح الندوة السيد رئيس الحكومة الإيطالية بحضور السيد فايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بليبيا

المصدر : وزارة الداخلية