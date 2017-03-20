الهادي مجدوب يشارك بروما في ندوة حول الهجرة بوسط المتوسط

بدعوة من نظيره الإيطالي، شارك السيد وزير الداخلية الهادي مجدوب يوم 20 مارس الجاري بروما في ندوة حول الهجرة بوسط المتوسط حضرها وزراء داخلية
كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا والنمسا وسلوفينيا ومالطا وليبيا والمفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية
وقد أجرى السيد الوزير على هامش أشغال الندوة محادثات ثنائية مع نظرائه بكل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وليبيا والمفوض الأوروبي
هذا وقد افتتح الندوة السيد رئيس الحكومة الإيطالية بحضور السيد فايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطني بليبيا
المصدر : وزارة الداخلية