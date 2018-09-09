النّيابة العموميّة تأذن بفتح مصنع « شوكوطوم » بالقوّة العامّة

على اثر التوقّف الكلّي عن العمل لمصنع « لابيتيسانت » المعروف بمصنع « شوكوطوم » بوادي اللّيل من ولاية منّوبة منذ 17 جويلية 2018 واعتصام عدد من العملة به على خلفيّة مطالب مهنيّة وإقدام البعض منهم على تعطيل حريّة الشّغل ومنع الشّاحنات من التزوّد، وأمام مطالبة العديد من العملة الآخرين وتعبيرهم عن رغبتهم في استئناف سير العمل لما لذلك من أثر على وضعيّاتهم الاجتماعيّة، أذنت النّيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائيّة بمنّوبة قضائيّا بفتح المصنع بالقوّة العامّة
وبناء على ذلك قامت وحدات الحرس الوطني بالتدخّل بالمصنع المشار إليه دون تسجيل أيّة أضرار بشريّة أو ماديّة علما وأنّ النّيابة العموميّة أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنّوبة بالاحتفاظ بــ 10 أشخاص وإحالتهم على العدالة وفتح محضر في الغرض من أجل تعطيل حريّة الشّغل
يشار إلى أنّه تمّ اليوم السبت 08 سبتمبر 2018 استئناف العمل بالمصنع بصفة عادية