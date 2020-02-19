النّبُو النبُّو !! وتتساءلون عن الفاسقين الفاسدين !؟

. اسامة بن سالم صاحب قناة الزيتونة المتعلقة بيه قضية فساد في البث غير القانوني تسمى وزير في حكومة الفخ…فاخ ،النّبُو النبُّو !! وباش يقبض شهرية وزير، بوه كان وزير في حكومة الجبالي والعريض وصحح لروحو امر سمى روحو بمقتضاه استاذ جامعي من 1987 وقبض التعويضاتالثقيلة ( أكثر من 600 مليون يابو قلب ) بهذا العنوان وهو لم يدرس يوما في هذه الرتبة تم تقاعد برتبة وزير تم توفي وخلفته زوجته براس مال عند الوفاة متع شهرية وزير وجراية شهرية لارملة وزير تساوي 75 % من شهرية وزير
كل هذا من فضل الرب ورحمته الواسعة للعائلة الكريمة التي اغدق على كل افرادها بالوزاراة تلو الاخرى ويكافة الامتيازات اللاحقة بها وبفضل كذلك العمل الدؤوب للالاه عز وجل حتى يجعل عائلة العبو واتباعها من التيار المقاوم للفساد صما بكما عميا اذا اتاهم فاسق وفاسد من قوم بن سالم قالوا انما نحن ، دافعي الضرائب ، الفاسقون والفاسدون
فاضي شغُلْ