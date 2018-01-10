النيابة العمومية تفتح تحقيقا في الاعتداء الذي طال بيت صلاة اليهود بجربة

اعتبر الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدنين، في تصريح أن » الاعتداء بالزجاجات الحارقة والحجارة والمواد الصلبة الذي طال بيت صلاة اليهود، البارحة، بالحارة الكبيرة (أو حي السواني) في حومة السوق من جزيرة جربة، لا يخرج عن سياق الاحتجاجات التي تعيشها عدة جهات في البلاد
وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن الاعتداء يهدف إلى إثارة الشغب بهدف تشتيت الجهود الامنية لاستغلال الفراغ من أجل تنفيذ اغراض اخرى خاصة
وأكد » أنّه حسب ما توفر من معطيات أوّلية لا وجود لمعطى للحديث عن عمل إرهابي، وذلك باعتبار التوقيت وشكل الاعتداء والظرف الذي تمّ فيه
وأوضح ذات المصدر أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الموضوع وإجراء المعاينات، مشيرا إلى إيلائه الاهتمام دون أن يؤكّد وجود ايقافات لأطراف ذات صلة بالموضوع