النهضة و المبادرة الوحيدان المُصِرّان على عدم تغيير الحكومة برمتها

أكد اليوم الأربعاء 13 جوان 2018 الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مقتنع بخطورة الوضع الذي تمر به البلاد ومقتنع كذلك بضرورة تغيير الحكومة
وقال سامي الطاهري في اتصال هاتفي في برنامج هنا شمس، إن الاتحاد أجرى مشاورات ولقاءات مع مختلف الأطراف وإن أغلب هذه الأطراف باستثناء حزب المبادرة وحركة النهضة يدعمون خيار تغيير الحكومة برمتها
وشدد المتحدث على أن الوضع صعب وأن الزمن ليس لصالح البلاد وحالة الانتظار ليس لها أية جدوى ولا فائدة
المصدر : الاتحاد العام التونسي للشغل