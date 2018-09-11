كلمات في السياسة التونسية ونمر الى الأهم
– ان تنتقد الشاهد ليس معناه انك مع حافظ…كل الشلة…نعم، بشاهدهم وجماعته وحافظهم واتباعه، كلهم لا وطنيون وأنذال وخونة، وسلوكهم وأرقامهم الكارثية تدل عليهم
– أن تخرج الان من النداء ليس معناه انك بطل، كان يمكن الخروج في 2015 وقت حصول الانقلاب داخل الحزب، ان تخرج الان من النداء معناه انك انتهازي وجبان
– الشاهد وحافظ كلاهما لا مستقبل سياسي له في تونس
– الانتهازيون والمطبلون لمن يدفع اكثر او لمن يتوهمون ان له المستقبل، سينفضون غدا الى وهم انتهازي اخر
– النهضة ومنظومة ربيع الخراب تعيش أسابيعها الاخيرة
– ما زال في تونس وطنيون وأكفاء، والفشلة الخونة يرتعشون خوفا منهم
– الشعب سيكون له دور ايضا…لانه بلغ نقطة اللاعودة
ما جرى وما يجري فاصل بسيط في التاريخ، والتاريخ متحول
الدكتورة ألفة يوسف