النهضة سِلْعَة فاسدة انتهى آخر أجل لاستهلاكها

نورالدين البحيري قال: النهضة هي الرافعة الأساسية للوطن أحب من أحب وكره من كره
هاذم كليمتين خفاف وماهمش نظاف يلخصوا فقر ثقافة الدولة عند تيارات الإسلام السياسي وتبجيل الجماعة على حساب الدولة….راهي الرافعة الأساسية للوطن هي الدولة، هي الشعب، هي الهوية الوطنية وهي المخزون التسييري من ادارة وقوانين وهي الطاقات المجتمعية من جمعيات ومنظمات ونخب….أما الحزب متاعك فكأيها الأحزاب عندهم تاريخ صلوحية وممكن تندثر كيف النهضة، تزول لكن الدولة والوطن تبقى قايمة موش حزب الجماعة…مشكل تونس أنو النهضة انتهى آخر أجل لاستهلاكها رغم أنو التاريخ المدون على المنتوج مدلس من الأصل….هذاك علاش الوطن بقى من وقتها لتوة يعاني من آثار استهلاك سلعة فاسدة في 2012 و 2013…رغم عام كامل في الانعاش في 2014
عادل اللطيفي