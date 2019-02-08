النهضة الإخوانية تنبه الى خطورة توظيف بعض الأطراف لحادثة معسكر الإرهاب بالرقاب

عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الخميس 7 فيفري 2019، اجتماعه الدوري برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، وقد تدارس المكتب الوضع العام بالبلاد والتطورات على الساحتين السياسية والاجتماعية، كما استعرض عددا من التقارير التي سيتم عرضها على مجلس الشورى الذي سينعقد نهاية هذا الاسبوع، وبعد التداول والنقاش، فان حركة النهضة
1- تسجّل بارتياح إمضاء اتفاق الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية بين الحكومة واتحاد الشغل والاعلان عن الغاء الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وإذ تهنئ الطرفين فانها تعتبر الاتفاق نجاحا جديدا لتونس يتحقق بفضل تغليب لغة التفاوض والحوار، ويفتح الامل على ان تنجح المفاوضات في بقية القطاعات وخاصة في قطاع التعليم الثانوي بما يوفر المناخات الاجتماعية المناسبة للعمل والاستثمار ويحقق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم
2-تقف، بمناسبة الذكرى61 ، إجلالا وتعظيما لأرواح التونسيين والجزائريين الذي استشهدوا في القصف الغاشم الذي طال مدينة ساقية سيدي يوسف في الثامن من شهر فيفري سنة 1958، وهي مناسبة تخلد تضحيات الشعبين التونسي والجزائري من اجل السيادة والاستقلال ووحدة المعركة والمصير، وتلهم الشعبين الشقيقين الى مزيد التعاون وتشبيك المصالح المشتركة لما فيه خير البلدين
3- تعبّر عن استنكارها لكل الاعتداءات والتجاوزات التى ذهب ضحيتها مجموعة من الأطفال في ما يعرف بالمدرسة القرآنية بالرقاب وعن مساندتها لكل المبادرات الحكوميّة الساعية الى تفعيل القانون وحماية الطفولة التونسية والتي يأتي في اطارها الإجراءات المتخذة بشأن هذه المدرسة،، كما تهيب بالجهات المعنية توفير كل الرعاية النفسية والمادية لهؤلاء الأطفال وتأهيلهم وإعادة ادماجهم في مسالك التعليم والمعرفة
لافتة النظر الى خطورة توظيف بعض الأطراف لهذه الحادثة المعزولة لاستعادة المعارك الهووية والأيديولوجية وتصفية الحسابات السياسية
4- وبمناسبة انتخابات التجديد لمكاتب الحركة المحليّة التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، تهيب الحركة بكل المنخرطات والمنخرطين الى المشاركة المكثفة في المؤتمرات المحلية لإثراء النقاشات ومزيد بلورة المقترحات الحزبية المناسبة حول القضايا المحلية والجهوية والوطنية، وتجذير الديمقراطية الداخلية للحركة
رئيس حركة النهضة
راشد الغنوشي
بيان