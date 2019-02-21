النهضة الإخوانية تدين أحكام الإعدام الصادرة ضد إخوانهم الإرهابيين في مصر

على اثر تعمد تنفيذ حكم الإعدام ضد عدد من شباب مصر على خلفية محاكمات سياسية لا تتوفر فيها ادنى شروط المحاكمة العادلة فإن كتلة حركة النهضة تعلن
1) إدانتها لأحكام الإعدام الجائرة الصادرة ضد عدد من شباب مصر المعارض للنظام الحاكم
2) رفضها المطلق لتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في ما يشبه حملة إبادة على أساس الموقف
السياسي من النظام القائم
3) نرحمها على أرواح ضحايا أحكام النظام الضالم و تضامنها
مع عائلاتهم و أهليهم و أصدقائهم
4) دعوتها كل المنظمات الإنسانية و الحقوقية و كل البرلمانيين في المنطقة و العالم إلى التصدي لأحكام الإعدام السياسية في مصر و إدانتها
نور الدين البحيري
رئيس كتلة حركة النهضة
بيان صادر يوم الخميس 21 فيفري 2019
للتذكير فقد نفذ صباح يوم الأربعاء 20 فيفري في القاهرة حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا بالتورط في اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في عملية إرهابية عام 2015 ، وفقا لمصادر أمنية
وكانت محكمة النقض، أرفع محكمة في البلاد، قضت العام الماضي بتأييد حكم الإعدام بحق المتهمين التسعة في قضية اغتيال النائب العام السابق، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام بحق ستة آخرين إلى السجن المؤبد
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم، حكم الإعدام شنقا بحق 9 مدانين باغتيال بركات، في جوان 2015، مشيرة إلى أن الحكم نُفِّذ داخل سجن استئناف القاهرة
وتم التنفيذ الحكم بحق كل من: أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد
والمجرم الشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، هو نجل محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الاعدام
وكشفت مصادر عن أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباح اليوم، حيث اقتيد الشباب التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحا تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعا، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ ثلاث ساعات
وأضافت أنه “تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة زينهم (وسط القاهرة)، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيدا لتسليمهم لذويهم