النهضاوي زياد لعذاري يُماطِل في إقالة الر.م.ع لمصنع الفولاذ رغم أدانته بأخطاء فادحة في التصرف

كتب اليوم النائب الصحبي بن فرج عن كتلة الحرة النص أسفله على حسابه في الفايسبوك
في هذه الأثناء، لم يعلق أحد على ما جاء في المساءلة التي توجهت بها الى السيد وزير الصناعة حول كارثة مصنع الفولاذ في جلسة يوم السبت : لا مقال ولا تعليق ولا خبر في نشرة اخبار او جريدة او موقع إلكتروني
•منذ تعيين الرئيس المدير العام للشركة سجل الفولاذ خسارة ب100 مليار (31 مليار عام 2015، 35 مليار عام 2016، وبقدرة الله السميع العليم 40 مليار منتظرة لعام 2017
•الر م ع المشرف على مصنع الفولاذ لا يزور الفولاذ الا مرة في الأسبوع سيدي الوزير، وأدانته التفقدية العامة لوزارة الصناعة بأخطاء فادحة في التصرف
•اليوم الفولاذ واقف ومعطَّل منذ أربعة أشهر لعدم التزود بالمواد الأولية (منذ 8 اشهر) ولوجود شقّ أو تشقق في الفرن الرئيسي وهذا يدلك على مستوى التصرف والصيانة في احد مكاسب دولة الاستقلال ، ولا أحد يحرك ساكنا للاسف
ومازال الر م ع في مكانه الى اليوم، ماذا تنتظرون لفتح تحقيق مالي واداري في شركة الفولاذ؟ ما تنتظرون لعزله ومحاسبته أم ربما ستقع ترقيته الى رتبة وزير او كاتب دولة مثلا؟
•ماذا ستفعلون بال1300 عائلة التي تعيش من مصنع الفولاذ؟
•هناك لوبي مالي/سياسي يعمل على تحريك الفولاذ تمهيدا لتصفيته او للتفويت فيه بأبخس الاثمان
•للاسف سيد الوزير، تبين من ردكم بأنكم لا تملكون اي رؤية لإنقاذ الفولاذ، ورؤيتكم الوحيدة هي كيف نتخلص من الشركة