النقابِي حفيّظ حفيّظ يُعَرّي تِرْمِتْ صبِيّ بن علي سيف الدين مخلوف

في زمن الكورونا و في الايامات العصيبة التي نتقاسمها مع كل سكان المعمورة، انعقدت اليوم جلسة لمجلس نواب شعبنا في المقر الثاني..جلسة بحضور ثلاثة وزراء : التربية،التعليم العالي و التكوين المهني و التشغيلْ..جلسة من المفروض أن تتطرق إلى الإجراءات الحارقة و العاجلة لأهم القطاعات.و من جديد و كالعادة ياخذ الكلمة النائب مخلوف و يخرج كعادته عن النص و يشكك في التفرغات النقابية وهو أمر عادي كمحامي سخر مسيرته المهنية وهي قصيرة في الدفاع عن الارهابيين وأكيد لم يطلع ابدا عن الاتفاقيات الدولية 187 و 198 و 135 و 151 ..و ليس له علم بقانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 7 جويلية 2018..لكن ان يتجرأ على إستهداف الموظفين في حقوقهم في الترقيات و المنح و النقل و يعتبرها انها تتم ضمن صفقات بين النقابات و الوزارات فذلك لا ينم إلا عن رغبة في إستهداف منظمة العمال..حين كنا نناضل من أجل هذه الحقوق في سنوات الجمر ، كنت أحد صبيان بن علي و كنت نكرة..و ستظل كذلك…………..انهيت كلمتك مدافعا عن حق الناطق الرسمي لأنصار الشريعة في التسجيل في جامعة القيروان وهو التنظيم الذي صنف إرهابيا.. تلك نهاية المسرحية..لم نسمع اي كلمة تتحدث عن المحتاجين و المتضررين..ذلك انت و ستبقى كذلك عدوا للحياة
حفيّظ حفيّظ عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل