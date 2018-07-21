النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية تكذب سامية عبو وتستنكر تُرّهاتها

اعتبر النقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية أن مداخلة النائبة سامية عبو أمس الجمعة بمجلس نواب الشعب أثناء جلسة استماع لوزير التربية حاتم بن سالم،احتوت على معطيات عارية عن الصحة و معلومات مسقطة و منقوصة
و أكدت أن مستشار المصالح العمومية نور الدين بن رجب لم يتم تسميه لقرابته بمستشار رئاسة الجمهورية بل لأنه أكفأ ما أنجبت الادارة التونسية،و هو مؤهل لمنصبه بموجب القانون و لا يحتاج لتدخلات من أي طرف
و أدانت النقابة الزج بسلك مستشاري المصالح العمومية في مهاترات و معارك سياسية خدمةلأجندات حزبية و سياسوية ضيقة،محذرةمن خطورة تواصل مثل هذه السلوكات و انعكاساتها حاضرا و مستقبلا
و استنكرت النقابة بشدة ما صدر عن النائبة سامية عبو من استهداف لهذا المستشار ،معتبرة أن تصريحاتها كانت السبب في تعريضه لحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
و أوضحت أن الحكم الابتدائي الذي صدر بسجن المستشار نور الدين بن رجب لمدة 4 سنوات تم استئنافه،مشيرة الى أن القضاء لم يثبت بعد ادانته
و شددت على تمسكها بالدفاع عن المستشار المذكور ازاء حملة التضليل التي أطلقت شرارتها النائبة المذكورة
نرفض أن يتم الزج بالكفاءات في صراعات سياسية ضيقة و لن نتوانى عن الدفاع عن مستشاري المصالح العمومية.. يكفينا ما نراه يوميا من رداءة.. في لفتة إلى أن الإحترام أيضا هو من مقومات الديمقراطية.. و حتما لن تتواصل الدولة بتحطيم الكفاءات من أبنائها.. كل الدعم للزميل نور الدين بن رجب.. قد نختلف و يبقى المستشارون راية من رايات الوطن و يبقى السلك فخرا لكل منتسبيه