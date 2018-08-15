النداء و المشروع يتفاوضان لتكوين أكبر كتلة برلمانية

اجتمع اليوم 15 اوت 2018 بمقر حركة نداء تونس وفد من كتلة حركة نداء تونس و كتلة حركة مشروع تونس لمواصلة النقاش الذي انطلق في البرلمان حول الوضع العام بالبلاد و كيفية إيجاد الحلول العملية لتجاوز الأزمة و إعادة خلق التوازن السياسي واتفقا على
1- العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان و تمثل صمام أمان للعملية السياسية و قوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي
2- تكون هذه الكتلة بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي و المحكمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام
3- تبقى هاته المبادرة مفتوحة أمام كل الأطراف النيابية الأخرى لخلق أغلبية برلمانية تدفع نحو الرفع من مردودية المؤسسة التشريعية و مزيد تفعيل دور السلطة التنفيذية من ذلك
– سد شغور ثم انتخاب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات
– تنقيح القانون الانتخابي
– تركيز المحكمة الدستورية
– المصادقة على قانون مالية يكون قاطرة فعلية لحلحلة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي
– الدفع نحو التوافق حول الإصلاحات الكبرى المستعجلة
4 – اتفق الحضور على الاجتماع في تاريخ لاحق بمقر حركة مشروع تونس لمزيد الحوار بعد مراجعة مؤسسات الحركتين
تحيا تونس
رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال
رئيس كتلة حركة مشروع تونسعبد الرؤوف الشريف