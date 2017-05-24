النداء وآفاق والجمهوري والمشروع يساندون الحكومة في محاربة الفساد والنهضة تلازم الصمت

على إثر إيقاف ووضع مجموعة من كبار المشتبه بهم بالفساد ذي العلاقة الوطيدة بالإرهاب أصدرت اليوم الأحزاب التالية البيانات أسفله
ملاحظة : حركة النهضة الإسلاموية ملازمة الصمت إلى حد نشر هذا الخبر
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على اثر الايقافات التي حدثت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة والتي شملت بعض رموز الفساد يسجل حزب آفاق تونس بارتياح كبير البوادر الأولى لانطلاق الحرب على الفساد والمفسدين. حرب ستكون بلا شك طويلة المدى وستتطلب إمكانيات بشرية ومادية هائلة وخاصة شجاعة وجرأة وإرادة سياسية لكسبها، حرب نعتبرها في آفاق تونس في نفس أهمية الحرب التي نخوضها على الإرهاب لما للفساد من ارتباط وثيق بالإرهاب
وعلى هذا الأساس ندعو الحكومة ، رئيسا ووزراء وكل هياكل الدولة الى حشد كل طاقاتها وإمكانياتها للمضي قدما في هذه الحرب الصعبة والتي ستكلل بإذن الله بالنجاح متى توفرت العزيمة الصادقة والإرادة القوية حتى نقي بلادنا شر آفة الفساد التي أصبحت تهدد كيان الدولة وديمومتها و سندعم كل سياسات الحكومة وخياراتها وتحركاتها التي تصب في هذا الاتجاه
حزب آفاق تونس
بيان 24 ماي 2017
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بيان : الحزب الجمهوري يساند الحرب على الفساد
باشرت حكومة الوحدة الوطنية حملة اعتقالات شملت اسماء وشخصيات تحوم حولهم شبهات فساد
والحزب الجمهوري الذي سبق له الاعلان ان الحرب على الفساد هي من اولويات تونس بل اعتبرها ام المعارك التي يتوقف على كسبها النجاح في مواجهة باقي الاستحقاقات والتحديات التي تواجه البلاد فهو
1- يحي القرار الشجاع الذي اتخذته حكومة الوحدة الوطنية المتعلق بفتح ملف الفساد ويدعوها للمضي قدما في تنفيذ احدى اولويات وثيقة قرطاج واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
2- يعتبر ان المعركة ضد الفساد هي معركة طويلة المدى وتتطلب توحيد الجهود في اطار رؤية تهدف الى تفكيك هذه المنظومة التي باتت تهدد كيان الدولة ومستقبلها.
3- يدعو حكومة الوحدة الوطنية الى محاربة الفساد بيد والانطلاق في مواجهة استحقاقات التنمية والتشغيل بيد اخرى واعادة الثقة والامل للتونسيين في مستقبل افضل يجسّد لهم حق العيش في دولـة المؤسسات والحرية والعدالة الاجتماعية.
4- يدعو كل الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهما كان موقعها الى اسناد حكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد من اجل عزة تونس وكرامة مواطنيها.
تونس في 24 ماي 2017
المكتب التنفيذي
الامين العام : عصام الشابي
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تونس في 24 ماي 2017
بيـــــــــــــــــــــــان
إن حزب حركة نداء تونس وهو يتابع حملة الايقافات الجارية منذ الأمس يهمه التعبير عما يلي
– دعم حركة نداء تونس للجهد الرسمي الحكومي لمقاومة الفساد باعتباره عنصرا جوهريا في برنامج وثيقة قرطاج وبرنامج حكومة الوحدة الوطني.
– يجدد التأكيد على انخراط الحزب في مسار الإصلاحات الوطنية الكبرى المطلوبة وأساسها مكافحة الفساد
– يؤكد عمل الحزب على دعم كل المبادرات التشريعية الرامية لتطوير المنظومة القانونية لمكافحة الفساد كما سيعمل على تقديم مبادرة تشريعية تهم شفافية الحياة العامة وتنظيم الفضاء العام
عن الهيئة السياسية
المدير التنفيذي
حافظ قائد السبسي
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