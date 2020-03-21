النائب محمود كرشيد لم يفهم من بيان الفخاخ شيئا

السيد رئيس الحكومة لم افهم من بيانكم شيئا
غموض مرض الكرونا وفضاعته اوهنت العظم منا
السيد رئيس الحكومة، لا نستطيع بعده ان نقبل او نفهم غموضا علي غموضه
بيانكم الذي صدر اثر اجتماع مجلس الامن الوطني يكاد يبدد امل التونسين في مشاهدة اخر النفق او رؤية ما يفعلون في الايام القليلة القادمة لمجابهة الغول
صادقا معك اتمني ان يأتي الوضوح اليوم ، فانا ممن صوت لحكومتك وتمنيت النجاح ، وامتحانك للاسف كان شديدا و صعبا عليك وعلينا ؛ و لا يقبل الخطأ لا منك ولا منا
السيد الرئيس نصيحتي اليكم ؛ كمواطن تونسي يرغب ان نخرج باخف الاضرار ولا نحمل المسؤولية بعد ردح قليل من الزمن لبعضنا البعض اذا فقدننا العديد من الارواح فنصبح علي ما فعلنا نادمين، بان تكون واضحا
لا شيئ غير صحة التونسين وغذائهم مهم الان ؛ لا ديون ولا زواج ولا ادارة ولا قضاء ولا نقل ولا هم يحزنون
ضعوا المخابز وديوان التجارة والمخازن ومسالك التوزيع تحت رقابة الجيش
امنعوا وسائل النقل العام من العمل ( الحفلات والمترو والقطارات والطائرات ) وأمنوا عمل بعضها فقط بمقتضي تساخير ادارية محددة
اوقفوا تدفق القادمين من بؤر الوباء ودعوا سفاراتنا تتعهد بهم اقامة ومؤونة ، واخضعوا القادمين اخيرا الي الاقامة الصحية الجبرية . بدون تفريق
هذا ما يريده التونسيون
ضعوا معامل الانتاج الاساسية ايضا تحت الرقابة الادارية
جهزوا خيمات استشافائية في الاقاليم والجهات التي بها عديد العائدين من بؤر الوباء؛ لان المضرة ستكون بها اكبر
لا تتركو ا شيئا للصدفة واطلبوا من التونسين ان يتضامنوا واصحاب الاعمال أن يمولوا دون حدود؛ لان مركب تونس يحتوينا جميعا .فماذا تمثل خمسة ملاين دينار تبرعا في خمسة ايام في مواجهة القادم الذي نشاهد عرضه في القارة الاروبية العجوز ؟ لا شيى
الاصل في الحجر الصحي هو المنع الكامل والاستثناء هو الذي تعلنونه بنصوص واضحة
التونسيون حائرون يعرفون ضيق ذات يدهم ،لا أسرّة كثيرة بالمستشفيات ، ولا مضخات تنفس ولا كمامات و ملابس واقية بما يكفي لمجابهة المرض ، فاياكم والمضاربين والمحتكرين ان يدخلوا بيننا
فلتعلن يا سيادة الرئيس قطاعي الصحة والغذاء قطاعا امن قومي ،وأن من يتلاعب بهما خائنا يحال من اجل الخيانة العظمي . فقد بدأت ارى رؤوس الطمع في استغلال الجائحة ّتطل . اعلموهم ان قانون الطوارئ يسمح بكل الاجراءات القاسية ليس اقلها الاقامة الجبرية
اعلنوا تونس في حالة حرب وحولونا الي جنود لا جنرالات ونحن قابلون بذلك وشاكرون
قولوا للتونسين ان المحنة قد تطول لاشهر
يجب ان نواجه هذا الوباء بحزم والا ذهب ريحنا
اتمني لكم النجاح ولتونس الخروج من الكرب العظيم
النائب محمود كرشيد