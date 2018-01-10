النائب صلاح البرقاوي عن « كتلة الحرة » يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية لفائدة خزينة الدولة

أعلن ، يوم الثلاثاء 9 جانفي ، السيد صلاح البرقاوي النائب عن « كتلة الحرة » بمجلس نواب الشعب في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك أنه يتنازل عن 10% من المنحة البرلمانية التي يتقاضاها لفائدة خزينة الدولة بداية من هذا الشهر وإلى آخر المدة..واقترح ذلك على من استطاع من النواب
وعند اتصالنا به أكد لنا ما نشره وأكد أنه مصر على التزامه ووعده
بادرة طيبة تستحق التنويه والشكر ونرجو أن ينسج باقي النواب على منواله في هذه الضروف الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد
للتذكير ، فإن كل نواب « كتلة الحرة » قد أعلنوا كتابيا عن تنازلهم عن الحصانة البرلمانية حالما أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد حربه على الفساد وهذه بادرة شجاعة تحسب لهم