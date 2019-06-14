النائب رياض جعيدان يرفض فضيحة تغيير القانون الإنتخابي

قد لا اتفق مع عبير موسي او نبيل القروي او عيش تونسي وغيرهم من الفاعلين السياسيين ولكن احترم و ادافع عن حقهم في المشاركة في الشأن العام كل حسب طريقته و يبقى للهيئة المستقلة للانتخابات وحدها سلطة مراقبة احترامهم لقواعد اللعبة السياسية و العملية الانتخابية اما ان أغير القانون و اطرز قواعد إقصائية على المقاس بضعة أيام قبل تقديم الترشحات إثر صدور نتائج سبر آراء توكد تجاوب جزء من الشعب مع برامجهم و مقترحاتهم فذلك يعتبر اولا غير دستوري و ثانيا غير اخلاقي و ثالثا غير ذا جدوى سياسيا لان الشعب سيعاقب في جميع الحالات المتسببين في هذه الفضيحة التي ستبقى وصمة عار في تاريخ كل من شارك فيها و لهذا انسحب من هذه الجلسة و أدعو كافة الزملاء الشرفاء للانسحاب فورا من هذه المهزلة و حفظ ماء وجه هذا المجلس أياما قليلة قبل نهاية العهدة
النائب رياض جعيدان