النائب العام الليبي يأمر بالقبض على « أخ » راشد الغنوشي الإرهابي الإخواني عبد الحكيم بلحاج

أصدر النائب العام الليبي، اليوم الخميس، أمرا بالقبض على رئيس حزب « الوطن » الإرهابي الإخواني عبد الحكيم بلحاج « أخ » راشد الغنوشي، وكذلك إبراهيم الجضران، وأشخاص آخرين
ووفقا لموقع قناة « ليبيا 218″، تضمن الكتاب أمرا بالقبض على 31 شخصا من المعارضة التشادية والسودانية، لتورطهم بعدة هجمات وجرائم في ليبيا، وقيادتهم لمجموعات مسلحة
وذكر البيان، أن أوامر القبض تأتي استنادا لتحقيقات جارية، ولبلاغات مرفوعة بشأن الهجوم على الموانئ النفطية، والهجوم على قاعدة تمنهنت، وجرائم قتل وحرابة في الجنوب
وأضاف أن أوامر القبض استندت أيضا لبلاغات محالة لمكتب النائب العام بشأن استعانة ليبيين ببعض عناصر المعارضة التشادية والسودانية والاشتراك مع بعض عناصرها في القتال بين الفرقاء الليبيين
ومن جهته، نفى رئيس حزب « الوطن » عبد الحكيم بالحاج أي علاقة له بالتهم المذكورة في أمر القبض الموجهة إليه، وفقا لقناة ليبيا الأحرار
وشملت أوامر القبض بالإضافة إلى الليبيين الستة، 13 شخصا من المعارضة التشادية والسودانية
اضغط هنا للإطلاع على أمْر القبض و حيثياته و كامل القائمة المطلوبة