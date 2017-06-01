النائب الصحبي بن فرج يدعو يوسف الشاهد إلى تبديد الهواجس والشكوك

كتب منذ حين الدكتور الصحبي بن فرج عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الرسالة التالية إلى السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة
السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة
لقد شاءت الأقدار أن تضعك في الواجهة في لحظة مفصلية هامة من تاريخ هذه الامة قد تكون الأخطر منذ سبع سنوات
قد يحفظ لك التاريخ انك اتخذت قرار خوض الحرب، ولكن التاريخ لا يحتفظ الا بمن قاد الحروب حتى النهاية……حتى النصر
ها أنتم تشهدون اليوم كيف يتم الالتفاف على ما تقوم به: تشكيك وتعويم وحرب نفسية وفخاخ إجرائية وإعلامية
ليس أمامكم اليوم سوى خيار التقدم أكثر وتوسيع العملية الجارية لتشمل المناطق المحرمة وتتجاوز الخطوط الحمراء التي يحاولون رسمها لتحديد حركتك
واجب عليكم اليوم التوجه مباشرة الى الشعب بخطاب يطمئنه على وطنه وعلى ما تقومون به
ثِقوا سيدي أنه بإمكانكم التعويل على دعم هذا الشعب الطيب وعلى نخبه السياسية الصادقة والوطنية التي تنتظر منكم إشارة واضحة تبدد الهواجس والشكوك والتوجس